Fahrzeug fing auf der B20 bei Wilhelmsburg Feuer

02.05.2017, 07:59 Uhr

Die Ladung eines Pritschenwagens begann zu brennen.

WILHELMSBURG (red). Die Ladung eines Pritschenwagens ging am vergangenen Mittwochnachmittag auf der B20 zwischen Wilhelmsburg und der Katastralgemeinde Göblasbruck auf Höhe der Werkstätte "Zweirad-Fergo" in Flammen auf. Die Insassen konnten das Feuer bereits niederschlagen, bevor die Feuerwehren Wilhelmsburg-Stadt und St. Pölten-St. Georgen eingetroffen waren. Der Atemschutztrupp der Wilhelmsburger Florianis löschte die restlichen brennenden Teile ab. Die Feuerwehr St. Pölten-St. Georgen sicherte die Unfallstelle ab und stellte einen Atemschutz-Reservetrupp bei. "Kontrollen auf Glutnester wurden unter Zuhilfenahme der Wärmebildkamera ebenso getätigt", berichtet der Einsatzleiter der Silberhelme. Da die Feuerwehren ursprünglich zu einem falschen Einsatzort zwischen Wilmelmsburg und St. Georgen gerufen wurden, appellieren die Einsatzkräfte an alle Notrufwähler: "Achten Sie bitte bei der Alarmierung auf eine möglichst detaillierte und genaue Ortsangabe. Auch die Angabe der Kilometer auf Bundes- und Landesstraßen sind dabei sehr hilfreich."