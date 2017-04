Radler aus fünf Nationen beim "Grand Prix Fliegerhorst"

25.04.2017, 21:28 Uhr

Der vierte Grand Prix Fliegerhorst presented by Raiffeisen ist nun Geschichte.

MARKERSDORF (red). Der vierte Grand Prix Fliegerhorst presented by Raiffeisen ist nun Geschichte. Die Wetterprognose hat nichts Gutes versprochen, somit waren wir auch für das Schlimmste gerüstet. Dennoch meinte es der Wettergott sehr gnädig mit uns, es regnete kein einziges Mal während der Bewerbe. Anhand der Anmeldungen kündigte es sich bereits an, dass das Rennen in der Amateur- und Elite-Damen-Szene große Freude gefunden hat. Fahrerinnen und Fahrer aus fünf Nationen gaben ihre Nennung ab.Am ersten Tag wurden die niederösterreichischen Landesmeisterschaften im Kriterium für Amateur- und Elite-Damen ausgetragen. Trotz der Tatsache, dass diese Bewerbe ein Vorbewerb zum Hauptbewerb am Samstag war, gingen hier mehr Starterinnen in den Start als im vergangen Jahr im Hauptbewerb. Klare Favoritin war die Tirolerin Kahtrin Schweinberger vom RC Tirol, die bereits am Donnerstag mit ihrer Schwester Christina anreiste. Bereits nach der ersten Wertungsrunde war klar, dass sich Christina voll in den Dienst von Kathrin stellt und so konnte sie in souveräner Art und Weise dieses Rennen gewinnen. Landesmeisterin wurde Sylvia Gehnböck vor der Lokalmatadorin aus dem Pielachtal Anna Billensteiner.Im Anschluss wurden die Amateure gemeinsam mit Junioren und Master 1-3 ins Rennen geschickt. Von Beginn an konnten sich vier Fahrer vom Feld absetzen und den Sieg unter sich ausmachen. Matthias Tiefengraber aus Graz siegte von einem Fahrer aus Deutschland. Die niederösterreichische Landesmeiterschaft sicherte sich Christian Csenar vom Union Cycling Team NÖ. Vom Veranstalterteam waren Bernhard Müllauer (Platz 24) und Philipp Spörer (Platz 27) mit dabei.Am Samstagvormittag wurden die Master-Bewerbe bei sehr starkem Wind gestartet. Nach über einer Stunde Fahrzeit konnte sich Christian Lechner vom RSC Thermenregion den Sieg vom Wolfgang Cihak RC Schnecke sichern. Otto Schuster vom Union Radrennteam Pielachtal belegte den 9.Platz.Um 12.30 Uhr wurde das zum österreichischen Frauencup zählende Rennen der Damen gestartet. Wie am Vortag waren hier wieder enorm viele ausländische Fahrerinnen am Start. Das Rennen war von vielen Attacken und Ausreisversuchen geprägt, Kathrin Schweinberger behielt bis zum Schluss kühlen Kopf und sicherte sich ein weiteres Mal auf souveräne Art und Weise den Sieg. Dieser Erfolg sicherte ihr auch den Gesamtsieg in der P3TV-Gesamtwertung. Erfreulich, dass auch Anna Billensteiner den 22. Platz erreichte, für sie bestimmt ein toller Erfolg da es ihre erste Saison bei den Elite Damen ist.Der letzte Programmpunkt an diesem Tag war das Rennen der Amateure über 80 Kilometer. Beinahe 100 Fahrer starteten in diesen Bewerb. Zwei Grazer Fahrer, darunter der Vortagessieger Matthias Tiefengrabner, konnten sich gemeinsam mit dem Niederösterreicher Andreas Tiefenböck ab Hälfte des sehr schneller Rennens absetzen. Tiefenböck musste sich hinter Tiefengrabner mit dem 2.Platz begnügen, sicherte sich dennoch den Titel des niederösterreichischen Landesmeisters.Am Sonntag stand der Vier-Stunden-Bewerb für Hobbysportler auf dem Programm. Diese Distanz konnte auch in der 2er oder 3er Staffel bestritten werden. Trotz Defekt in der Anfangsphase konnte Martin Geretschnig dieses Rennen in eindrucksvoller Weise für sich entscheiden. Aber auch die Fahrer vom Veranstalterteam, dem Union Radrennteam PIelachtal, stellten ihr Können unter Beweis.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier