Zwei Kurse, einer in der alten Schäfterei Steyr und einer im Martinshof in Aschach, beginnen im September.

ASCHACH. Freedance ist die optimale Mischung aus Choreographie und freiem Tanz. Die Bewegungen wirken auf körperlicher, mentaler und emotionaler Ebene und bringen den gesamten menschlichen Organismus in Fluss. Freedance ist ein Barfußtraining, es fördert die natürlichen Bewegungsfunktionen, ist wohltuend für Knochen, Gelenke, Faszien und Muskeln. Freedance kommt ohne Leistungsdenken oder Druck aus. Das sanfte und doch enorm effektive Training inspiriert, ein liebevolles Verhältnis zu sich selbst, seinem Körper und zum Leben zu erfahren.

Im Martinshof in Aschach ist Kursbeginn am Montag, 14. September, 18.30 bis 20 Uhr (kursfrei am 12. und 26. Oktober und 16. November), 12 Abende: 150 Euro, Einzelabend: 16 Euro. Anmeldung erforderlich, Schnuppern möglich.

In Steyr findet der Kurs in der alten Schäfterei, Wehrgrabengasse 35, statt. Am 16. September gibt es einen kostenlosen Schnupperabend. Kursbeginn: 30. September, 19.15 bis 20.45 Uhr (kursfrei am 14.10 und 18.11).

Anmeldung zum Schnupperabend und Kurs erforderlich (maximal 12 Personen). Zehn Abende kosten 130 Euro.