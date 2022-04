Mit mehreren Veranstaltungen setzt sich der Chor NowaCanto heuer wieder in Szene.

STEYR. Am 21. Mai sind die beiden großen Musikgenies Beethoven und Mozart die Protagonisten dieses große Chor- Soli- und Orchesterkonzertes. Zur Aufführung gelangen die C-Dur Messe von Ludwig van Beethoven und die Lauretanische Litanei von W.A. Mozart sowie die Lambacher Sinfonie von Mozart in der Kirche in Münichholz.

Univ. Prof. Erwin Ortner, der Gründer und Leiter des weltberühmten Arnold-Schönberg Chores und der Grand Seigneur des österreichischen Chorwesens, wird dem Mozartensemble als Dirigent vorstehen und namhafte Solisten werden das Konzert zum Erlebnis werden lassen.

In langer Tradition steht auch die Teilnahme von NowaCanto an der Veranstaltung der Stadt Steyr „Steyr singt“ am 11. Juni, wobei sich der Chor bereits ein Stammpublikum ersungen und viele Freunde erworben hat.

Am 24. September, wird die Konzertreihe NowaCanto Classico die selten aufgeführte Messe „Petite Messe Solenelle“ von G. Rossini in der Taborkirche Steyr zur Aufführung bringen. Dieses Mal als eine Co-Produktion mit dem Chor „Vokale Amstetten“ und dem Reformierten Kirchenchor Rüti aus der Schweiz.

Die beliebten Weihnachtskonzerte werden am 21. Dezember in der Evangelischen Kirche Steyr und am 19. Dezember, in der Stiftskirche Garsten für vorweihnachtliche Stimmung und Vorfreude auf das Fest sorgen. Infos: nowacanto.at