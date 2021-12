Eine etwas andere Art der Vorbereitung auf den Weihnachtsabend gibt es am 24. Dezember in der Zeit von 15.30 bis 17 Uhr entlang des Friedensweges in St. Ulrich.

ST. ULRICH. Anstelle der Kinderchristmette gibt es die Gelegenheit dem Christkind in der Krippe wärmendes Licht zu bringen. Gestartet wird beim Gemeindeamt, jede Familie geht für sich. Anschließend führt der Weg über das Friedensdenkmal und die Stationen des Friedenweges über das Pfarrzentrum zur Krippe in der Kirche. Kleine Geschichten für Kinder laden zum Verweilen und still werden ein. Das Licht für das Christkind gibt es beim Gemeindeamt. Gemeinde und Pfarre laden heuer zum zweiten Mal zu diesem Weihnachtsspaziergang. „Ein Zeichen, gerade zu Weihnachten, in unserer Gemeinde das Gemeinsame vor das Trennende zustellen“ betont Bürgermeisterin Annemarie Wolfsjäger. Achten Sie darauf, dass in den geschlossenen Räumen eine FFP2- Schutzmaske zu tragen ist.