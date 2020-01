Am Samstag, den 14.12.2019, hatte die Junge Generation in der SPÖ-Bezirk Steyr einenInformationsstand zur Bewerbung der Steyrer Nightline am Stadtplatz veranstaltet und dabei

freiwillige Spenden für die Notschlafstelle Steyr gesammelt.



STEYR. Mehr als 250€ spendeten interessierte Nachtschwärmer in nur wenigen Stunden. Die JG-Mitgliederverdoppelten diesen Betrag kurzerhand aus eigener Tasche und spenden nun in Summe mehr als

600€ an die Notschlafstelle in Steyr.

"Es ist uns ein großes Anliegen, dass in der kalten Jahreszeit niemand frieren muss”, sagt Thomas

Strauch, Bezirksvorsitzender der Jungen Generation in der SPÖ-Steyr.

Im Zuge der Übergabe des Spendenschecks und einiger Sachspenden konnten die jungen Roten am

Montag, den 23.Dezember bei einer kleinen Führung durch die Unterkünfte einen guten Eindruck

gewinnen, wie den Betroffenen hier geholfen wird: "Bei uns wird nicht nur ein Bett für die Nacht

bereitgestellt, sondern den Hilfesuchenden geholfen, ein einigermaßen selbst-organisiertes Leben zu

führen. Besonders durch die hervorragende Präventionsarbeit unserer äußerst engagierten

Mitarbeiter kann in vielen Fällen Wohnungslosigkeit schon im Vorfeld verhindert werden", berichtet

Karl Egelseer, Geschäftsführer in der Notschlafstelle. “Das können wir gut gebrauchen”, freut sich der

Bewohner Herr Josef über das Packerl mit Hygieneartikeln, das die Jungen ihm freudig überreichen.

"Wir sind dankbar für die hervorragende Arbeit, die hier täglich geleistet wird und hoffen, mit unserer

Spende die Arbeit in der Notschlafstelle etwas erleichtern zu können", so die Mitglieder der JG Steyr.