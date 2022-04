Werner Kerbl, ehemaliger Parade-Paddler und Leichtathlet, feierte Geburtstag



STEYR. Anlass dieser nostalgischen und außergewöhnlichen Zusammenkunft am Hundesportplatz Steyr-Gleink war der 89. Geburtstag von Werner Kerbl. Der Jubilar wollte den 89. Geburtstag groß feiern, weil er nicht wisse, wie er in einem Jahr bei seinem 90er beisammen ist, ließ aufhorchen. Die Kerbl-Brüder Bruno und Werner zählten in den späten 1950er und den 1960er Jahren zu den Parade-Wildwasser-Paddlern (Kanadier 2er) Österreichs und ihres Klubs Forelle Steyr. Werner war auch als 5000m Läufer für den SK Amateure Steyr sehr erfolgreich unterwegs. Nach etlichen Jahren im Gebrauchshundesport beendete Werner Kerbl seine sportlichen Tätigkeiten. Als Funktionär war er dann noch viele Jahre in verschiedenen Vereinen tätig. Jetzt genießt er seinen Ruhestand im Kreise der Familie und als Fan die Spiele des SK Vorwärts Steyr, sowie den Tratsch am Vorwärts Stammtisch und der Pensionistenrunde am Hundeplatz. Als besondere Gäste unter den vielen Gratulanten waren unter anderem: Ex-Bürgermeister David Forstenlechner, Christian Köck, ehemaliger Präsident von SK Vorwärts Steyr, Helmut Medizevec, ehemaliger sportlicher Leiter SK Vorwärts Steyr, Vorwärts-Platzwart Rudolf Pimsl, Günther Müllegger, ehemaliger langjähriger WM-Mannschaftsführer SVÖ und Monika Geyer, Vorsitzende des Hundevereins SVÖ Steyr-Gleink. Viele Erinnerungen an die Vergangenheit wurden bei der Feier wieder zu Tage gebracht und sorgten für ausreichend Gesprächsstoff.

