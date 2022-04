Zahlreiche Besucher beim Vortrag in Wolfern

Wolfern:

Am Freitag, den 8. April 2022 lud der Kulturverein Wolfern zum Vortrag von Willi Ruttensteiner ins Gemeindeamt ein. Unter dem Titel "Israel aus der Sicht eines Nationalteamtrainers" erzählte der Fussballexperte von seinem Leben in Israel. Sämtliche Einnahmen von diesem Abend wurden gespendet, diese werden jetzt für Medikamente für die Ukraine verwendet und persönlich vom Kulturvereinsobmann Thomas Brettenthaler in die Ukraine gebracht. Die Firma FE Business Parks stellt das Transportfahrzeug kostenlos zur Verfügung. Bürgermeister Karl Mayr bedankte sich bei allen Besuchern für Ihr Kommen und bei der Familie Ruttensteiner und dem Kulturverein für das Engagement, und war überwältig von der Spenden in der Höhe von € 3.600,-