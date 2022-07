Plus bei Rechnungsabschluss, Reparatur Dambergwarte, neue Kanaldeckel und Kleintransporter für Kommunalbetriebe.

STEYR. Der Rechnungsabschluss der Stadt Steyr für das Jahr 2021 weist im Finanzierungshaushalt ein Plus von 5,7 Millionen Euro auf. Der Finanzierungshaushalt baut auf Ausgaben und Einnahmen der Stadt auf und liefert Informationen zur Liquidität der Gemeinde. Die Summe der Einnahmen: etwa 155 Millionen Euro. Im Ergebnishaushalt verzeichnet die Stadt ein Minus von etwa 9,3 Millionen Euro. Der Grund für diese negative Zahl: für die bereits beschlossene Sanierung der Deponie ist eine finanzielle Vorsorge in der Höhe von 8,8 Millionen Euro reserviert. Der Ergebnishaushalt zeigt, wie weit die Leistungen der Kommune und die dafür notwendige Infrastruktur mit eigenen Mitteln finanziert werden können. Das Nettovermögen der Stadt beträgt knapp 200 Millionen Euro.

Der Rechnungsabschluss 2021 ist in der vergangenen Sitzung des Stadtsenates behandelt worden, endgültig abgestimmt wird über das Zahlenwerk in der Sitzung des Gemeinderates am 7. Juli 2022.

Dambergwarte wird repariert

Die Dambergwarte muss repariert werden, bei einer Kontrolle hat man Mängel festgestellt. Der Stadtsenat gibt für das Projekt 28.000 Euro frei. Die Dambergwarte ist 1972 errichtet worden. Sie befindet sich auf dem Gemeindegebiet von St. Ulrich, gehört aber der Stadt Steyr.

Neue Geräte für Steyrer Spielplätze

Die Stadt plant, alte Geräte auf Steyrer Spielplätzen gegen neue auszutauschen. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, dafür knapp 54.000 Euro freizugeben.

Öl in der Enns: 1,5 Millionen für Säuberung

Die Stadt muss etwa 1,5 Millionen Euro für Beseitigung der Öl-Verschmutzung auf der Enns auszugeben. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, diesen Betrag freizugeben. Um das Öl aus der Enns zu entfernen, müssen unter anderem Injektions-Gestänge und Ölsperren im Fluss errichtet werden, abschnittsweise könnte auch ein Aushub in der Enns notwendig sein.

100 Deckel für Steyrer Kanäle

Für die Sanierung des Steyrer Kanalsystems werden unter anderem 100 Kanaldeckel oder Schachtabdeckungen gebraucht. Der Stadtsenat gibt dafür 26.000 Euro frei.

Haltestelle Gußwerkstraße soll saniert werden

Die Stadt plant, die Bushaltestelle Gußwerkstraße umzubauen und zu sanieren. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, dafür etwa 54.000 Euro freizugeben.

Enns-Bogen: Geschiebe wird entfernt

Die Stadt plant, aus dem Innenbogen der Enns (Höhe Pumpwerk) Geschiebe entfernen zu lassen. Dadurch soll die Gefahr von Überflutungen reduziert werden. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, für dieses Projekt etwa 115.000 Euro freizugeben.

Kleintransporter für Kommunalbetriebe

Die Stadt Steyr kauft für die Kommunalbetriebe Steyr (KBS) einen Kleintransporter mit Elektro-Antrieb. Der Stadtsenat gibt dafür 84.000 Euro frei. Bis jetzt ist noch ein Kleintransporter mit Dieselmotor im Einsatz. Dieses Fahrzeug ist Baujahr 2013 und wird aus dem Fuhrpark der KBS ausgeschieden.