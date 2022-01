"Herrichten statt wegwerfen" lautet das Motto der Repair-Cafés sowie in den ReVital-Shops.



STEYR, BAD HALL. Föhn, Fernseher, Waschmaschine, Speiseservice – alles noch intakt und dennoch haben die Dinge ausgedient? Doch wohin damit? ReVital, 2009 oberösterreichweit initiiert, gibt Produkten, die eigentlich im Abfall landen sollen, eine zweite Chance. Funktionstüchtige und gut erhaltene Geräte und Haushaltswaren werden beispielsweise im Altstoffsammelzentrum (ASZ) in Steyr und im ReVital-Shop der Volkshilfe Arbeitswelt in der Schönauerstraße in Steyr gesammelt, aufbereitet und wiederverkauft. "Bevor die Sachen in den Verkauf gehen, gibt es natürlich eine Überprüfung. Kleinigkeiten reparieren wir auch", sagt Peter Wagner, Bereichsleiter in Steyr. Schuhe, Textilien, Dekogegenstände, Haushaltsgeräte und Möbel gibt es im ReVital-Shop in der Schönauerstraße. Nicht angenommen werden Dinge aus dem Hygienebereich wie Rasierer, medizinische Geräte und Matratzen.

„Letztes Jahre haben wir rund 250 Tonnen Textilien und 46 Tonnen an ReVital-Waren gesammelt", so Wagner. Abgeben kann man die Sachen direkt im ReVital-Shop, im ASZ Steyr oder in den 51 Containern in Steyr und Umgebung. "Wir arbeiten aber auch mit einzelnen Sammelzentren in Steyr-Land zusammen." Nach Vereinbarung holen Mitarbeiter beispielsweise Möbel auch ab. Beim Umbau im vergangenen Herbst wurde der Textilbereich um einen Verkaufsraum für Geschirr und Möbel erweitert. Im ehemaligen Shop entstand so ein Schulungsraum. 25 Mitarbeiter sind in der Volkshilfe Arbeitswelt beschäftigt. „Es geht darum, einerseits die Umwelt zu schonen und Ressourcen zu schützen. Andererseits unterstützen wir Leute, die am Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen wollen.“ Die Beschäftigten haben ein befristetes Arbeitsverhältnis und werden bei der Jobsuche unterstützt.

Alle willkommen



Einkaufen im ReVital Shop kann jeder. "Bei uns braucht man keinen Einkommensnachweis. Alle Leute können bei uns einkaufen", so Wagner. "Mit den 20 Shops und zwei Kreisler*innen leistet die Volkshilfe Oberösterreich einen Beitrag zur Armuts-Linderung und hilft arbeitslosen Menschen beim Wiedereinstieg ins Erwerbsleben. In unseren Second-Hand-Geschäften sind alle Kunden herzlich willkommen", ergänzt Michael Schodermayr, Vorsitzender Volkshilfe Oberösterreich.

Auch im ReVital-Shop Bad Hall können alle Leute einkaufen. Seit Oktober 2019 gibt es den Shop. "Derzeit sind acht Menschen mit Beeinträchtigung bei uns beschäftigt", sagt Michaela Mekina, Leiterin des ReVital-Shops in Bad Hall. Zu den Aufgaben zählen die Kassa, Warenauspreisung und -annahme und Fahrten ins ASZ Bad Hall, wo ReVital Waren abgegeben werden können. 73 Tonnen an Waren kamen letztes Jahr im Shop in Bad Hall an. Ein Teil davon stammt aus dem ASZ Bad Hall. "7992 Kilo wurden 2021 aus dem ASZ weitergegeben", weiß Matthias Haas, Leiter Bezirksabfallverband Steyr-Land.

Großes Angebot



Viele Privatpersonen bringen ihre Sachen aber gleich direkt in das Geschäft. Im Angebot sind Deko, Geschirr, Bekleidung, Taschen, Schuhe und diverse Möbel. Die Waren werden überprüft und wenn notwendig auch repariert oder für Ersatzteile ausgeschlachtet. "Wir trennen beispielsweise die Knöpfe von nicht verwendbaren Textilien ab und verkaufen sie einzeln." Der Shop in Bad Hall wird von den Kunden recht gut angenommen. "Es ist auch oft ein netter Austausch zwischen den Kunden. Wir wollen einen gewissen Wohlfühlcharakter bieten", so Mekina.

Infos & Kontakt

Volkshilfe ReVital Shop, Schönauerstraße 3, 4400 Steyr, Tel: 07252/51396 – 12#%shop-steyr@volkshilfe-ooe.at, volkshilfe-ooe.at/shops-lokale-reparatur-cafes/

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, von 9 bis 17 Uhr. Warenannahme in der Schönauerstraße von Montag bis Freitag bis 15.30 Uhr. Abholung nach Vereinbarung möglich. Die Waren können auch im Altstoffsammelzentrum (ASZ) Steyr, ASZ Wolfern, ASZ Ternberg und ASZ Garsten abgegeben werden.

ReVital Shop Bad Hall, Diakoniewerk, Ing.-Pesendorfer-Straße 4, 4540 Bad Hall

Telefon 0664/88 13 13 06

revital.badhall@diakoniewerk.at, diakoniewerk.at/revitalshop

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, von 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr. ReVital-Sachen können im ASZ Bad Hall oder direkt im Geschäft abgegeben werden.

Repair-Café: Alte Sachen wieder flott machen



STEYR, BAD HALL. Vom Mixer über Spielzeug bis zur Kaffeemaschine: Kaputte Gegenstände wieder zu flott machen, ist die Motivation der Repair-Cafés. Nach der erfolgreichen Premiere im Oktober in Bad Hall findet hier das nächste Treffen am 12. Februar statt. Von 13 bis 16.30 Uhr gibt es bei der Firma Rieder Installation die Gelegenheit, mitgebrachte defekte Alltagsgegenstände unter Anleitung von Fachexperten und motivierten Helfern selbst zu untersuchen, den Fehler zu finden und wenn möglich auch gleich zu beheben. Über eine mögliche Verschiebung des Termins aufgrund der Covid19-Situation gibt es Informationen auf der Facebookseite und Gem2Go-App der Gemeinde oder unter https://repaircafe.org/de/cafe/repair-cafe-bad-hall/ bzw. unter Tel. 0676/96 71 256. Auch bei den Steyr Werken sind wieder die Repair-Cafés – wenn es die Covid-Situation zulässt – einmal im Monat an einem Freitag geplant. Termine und Infos, ob das Repair-Café stattfindet, gibt es auf der Homepage steyr-werke.at.