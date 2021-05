Wir haben uns die beliebtesten Eissalons in der Region angesehen und verraten, warum sich ein Besuch lohnt.

STEYR, STEYR-LAND. Auch wenn der Sommer heuer so gar nicht in die Gänge kommen will – Eis essen geht immer. Deswegen haben wir uns mithilfe einer Facebook-Umfrage auf die Suche nach den besten Eissalons in der Umgebung gemacht. 124 Leser kommentierten, wo es ihr Lieblingseis gibt. Als Sieger gingen Buburuza und Corso am Stadtplatz hervor, aber auch Belaggio, Schwarzlmüller, Il Gelato und Hello Summer erfreuen sich großer Beliebtheit.

Buburuza-Eis am Stadtplatz

Bei Buburuza in der Enge wird das Eis täglich frisch produziert – aus hochwertigen und regionalen Zutaten ohne Chemie. Besonders bekannt ist Inhaber Andreas Resch für seine ausgefallenen Sorten – mehr als 250 hat er schon kreiert, wie etwa karamellisiertes Grammeleis oder Crema Catalana. Zwölf Sorten gibt es täglich im Angebot, die Hälfte davon ist vegan. In der Bububox zum Mitnehmen lässt sich das Eis auch im eigenen Garten oder am Balkon genießen – vor Ort gibt es chillige Sonnenstühle. Geöffnet: Mo bis Fr von 11 bis 18.30 Uhr, Sa von 10 bis 18.30 Uhr und So von 12 bis 18 Uhr - je nach Wetterlage. Mehr auf buburuzaeis.at

Unser Favorit: Schoko-Banane und Honig-Mohn

Besonders bekannt ist Buburuza-Inhaber Andreas Resch für seine ausgefallenen Sorten – mehr als 250 hat er schon kreiert.

Foto: BRS/Mitterbauer

Eissalon Corso am Stadtplatz

Bei Corso am Stadtplatz wird seit 16 Jahren täglich Milcheis nach italienischer Art hergestellt. 28 verschiedene Sorten stehen zur Auswahl – auch Ausgefallenes wie Rosen-, Mozart- oder Whiskey-Cream-Eis gehört zum Sortiment. Nach Wunsch gibt es spezielle Eistüten, wie die dänische Wundertüte oder klassisch mit Schoko-Nuss verziert. Besonders das Preis-Leistungs-Verhältnis finden unsere Leser top. Wer sein Eis nicht im gemütlichen Gastgarten genießen will, kann es auch per Thermobox mit nach Hause nehmen. Geöffnet ist täglich von 8 bis 21 Uhr. Mehr auf facebook.com/EissalonCorso

Unser Favorit: Mozarteis

Bei Corso finden unsere Leser besonders das Preis-Leistungs-Verhältnis und den Geschmack top.

Foto: BRS/Mitterbauer

Konditorei Schwarzlmüller

„Wenn man Gutes reingibt, kommt auch Gutes raus“ lautet die Philosophie von Konditormeister Hannes Schwarzlmüller in Weyer am oberen Markt. Dort werden hochwertige und regionale Zutaten zu rund 21 Eissorten verarbeitet. Die Sorten wechseln je nach Saison, manchmal ist auch Ausgefallenes wie Süßkartoffeleis mit Pumpernickel-Crunchies oder Kürbiskerneis dabei. Standard-Sorten wie Erdbeere, Schoko und Vanille sind immer zu haben – das Birneneis kommt ebenfalls gut an. Es gibt auch Eis-Cups to-go wenn es mal schnell gehen muss und einen behaglichen Gastgarten wenn man Zeit hat. Eis zum Mitnehmen ist mit passenden Thermoboxen ebenfalls kein Thema. Geöffnet: Täglich von 7.30 bis 18 Uhr. Mehr auf schwarzlmueller.at

Unser Favorit: Wir sind leider noch nicht zum Probieren gekommen – das wird beim nächsten Weyer-Besuch aber fix nachgeholt ;-)

„Wenn man Gutes reingibt, kommt auch Gutes raus“ lautet die Philosophie von Konditormeister Hannes Schwarzlmüller in Weyer.

Foto: Schwarzlmüller

Bellagio im Hey & Taborland

Bei Belaggio gibt es cremiges Eis à la Bella Italia – und bei den Portionen wird nicht gespart. Produziert wird täglich in der eigenen Eis-Küche im Hey, nur hochwertige Zutaten kommen in den Topf. Die Sorten variieren je nach Jahreszeit: Im Sommer werden Beeren verarbeitet, im Winter gibt es Eis mit Maroni oder Apfelkuchen-Geschmack nach Omas Art. Neben speziellen Tüten mit Krokant oder Schokostreusel gibt es auch Becher – wahlweise mit verschiedenen Toppings wie Raffaelo, Giotto oder Smarties. Einige Sorten sind auch für Veganer geeignet. Im Bistro beim Taborland lädt ein gemütlicher Gastgarten zum Verweilen ein. Bis zu zwölf Kugeln passen in eine Thermobox für Zuhause. Geöffnet: Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr; Samstag von 8 bis 18.30 Uhr. Mehr auf facebook.com/bellaggio.steyr

Unser Favorit: Pistazieneis

Bei Belaggio gibt es cremiges Eis à la Bella Italia – und bei den Portionen wird nicht gespart.

Foto: BRS/Mitterbauer

Il Gelato in der Pachergasse

Seit 26 Jahren wird in der Pachergasse täglich frisches Eis produziert. Seit 2005 gehört der Laden Dardagan Mehdin, von den Steyrern auch liebevoll „Giovanni“ genannt. Ausgefallene Sorten gibt es nicht, denn Giovanni bezeichnet sich selbst als altmodisch – was seine Gäste schätzen und lieben: Das Eis schmeckt toll und vor allem kommt man auch wegen Giovannis herzlicher und offener Art zum Eisschlecken. Wer Zeit hat, sollte unbedingt im Gastgarten verweilen und mit Giovanni über dies und das plaudern. Geöffnet: Täglich zwischen 6 oder 8 bis 22 Uhr.

Unser Favorit: Snickers-Eis

Das Eis bei Il Gelato schmeckt toll und vor allem kommt man auch wegen Giovannis herzlicher und offener Art zum Eisschlecken.

Foto: BRS/Mitterbauer

Österreichs erster Softeis-Salon im City Point

„Hello Summer“ im City Point ist Österreichs erster Softeis-Salon. Das Basiseis besteht aus Vanille und 100 Prozent österreichischer und lactosefreier Alpenmilch. Aufgepeppt wird das Ganze je nach Belieben mit verschiedenen Toppings wie Schokolade, Schokostreusel oder Kokosraspeln. Wer es wässriger mag: Es gibt auch Slush-Eis in verschiedenen Geschmacksrichtungen – vegan und ohne Konservierungsstoffe. Fleißige Eisesser erhalten mit einem Stempel-Pass das zehnte Eis gratis. Geöffnet: Mo bis Do und Sa von 7 bis 18 Uhr; Fr von 7 bis 19 Uhr.

Mehr auf hellosummer.at

Unser Favorit: Softeis mit Erdbeere und Schoko-Nuss-Topping