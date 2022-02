Mit Ende des Jahres 2021 ging der Fischaufstieg beim Kraftwerk Staning in Betrieb. Das Drei-Millionen-Euro Bauwerk ist ein weiterer Beitrag der Ennskraft zur Verbesserung der Gewässerökologie der Enns.

STEYR. Nach einer Bauzeit von nur neun Monaten konnte die Ennskraft den neuen Fischaufstieg, der für den 100 Zentimeter Huchen ausgelegt ist, in Betrieb nehmen. Das Bauwerk besteht aus einem technischen und einem naturnahen Abschnitt und weist eine Gesamtlänge von 800 Metern auf.

Mit diesem Umgehungsgerinne können Wasserorganismen nun den Höhenunterschied der Kraftwerksstufe von 15 Metern auf der niederösterreichischen Seite problemlos überwinden. Der Ennskraft war es besonders wichtig, dass sich dieses Bauwerk bestens in das Gelände und in die Landschaft einfügt und damit auch den hohen ökologischen Anforderungen des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans entspricht.

Beliebter Kraftwerksübergang wieder geöffnet

Mit dem Fischaufstieg wird einerseits die Durchgängigkeit hergestellt und andererseits wurden wertvolle flussabschnittstypische Lebensräume für Flora und Fauna geschaffen, was auch Verbesserungen betreffend Biodiversität erwarten lässt.

Einige Restarbeiten, wie die Bepflanzungsmaßnahmen, werden derzeit durchgeführt und können voraussichtlich bis Ende März abgeschlossen werden.

Auch der beliebte Kraftwerksübergang in Staning wurde bereits Anfang Jänner geöffnet und ist für Fußgänger und Radfahrer wieder nutzbar.