Das ein oder andere Schnäppchen gibt's am Samstag, 1. August

STEYR. Gleich und doch anders: So gestaltet sich heuer der Gewerbeflohmarkt der Jungen Wirtschaft Steyr. Gleich bleibt: Die Steyrer Kaufleute bieten einen Tag lang Waren zu richtigen Schnäppchenpreisen an. Anders ist heuer: Der Gewerbeflohmarkt findet am Samstag, 1. August, und nicht Anfang Juli statt. Und: Coronabedingt gibt es natürlich Auflagen. "Abstand halten und Mund-Nasen-Schutz tragen gilt sowohl für die Kaufleute, als auch für die Besucher und Schnäppchenjäger", sagt Michael Kölbl, Bezirksvorsitzender der JW-Steyr-Stadt.

Mehr als 40 Kaufleute angemeldet

Mit Infoflyern an den Ständen und Infos auf Plakaten wird auf die Verhaltensregeln aufmerksam gemacht. "Zusätzlich haben wir Leute vom ÖWD engagiert, die am Stadtplatz schauen, dass die Regeln eingehalten werden. Und wir von der Jungen Wirtschaft sind natürlich auch unterwegs." Kölbl freut sich, dass sich trotz allem über 40 Kaufleute angemeldet haben und dass auch das Hey! Steyr heuer wieder mit von der Partie ist. "Die derzeitige Baustelle in der Enge wird für Samstag zurückgebaut. Wir haben auch geschaut, dass die einzelnen Stände am Stadtplatz weit auseinander stehen, damit es da keine Probleme gibt."