Die Flurreinigungsaktion "Steyr putzt" war ein voller Erfolg und verzeichnet sogar einen Teilnehmerrekord: Über 3500 Leute waren heuer dabei.

STEYR. Schulen, Kindergärten, Vereine und viele Privatpersonen waren heuer insgesamt zwei Wochen lang unterwegs, um das Stadtgebiet von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien. Und es konnte ein neuer Rekord an freiwilligen Helfern aufgestellt werden: Mehr als 3500 Personen meldeten sich bei den Stadtbetrieben Steyr, um sich Zangen, Müllsäcke, Handschuhe und Warnwesten zu besorgen. "Besonders freut uns, dass sich wieder so viele Schulen, Kindergärten und eine ganze Menge Kleingruppen und Privatpersonen an der Aktion beteiligt haben", so die Abfallberater Katharina Freiberger und Dominik Tischlinger von den Stadtbetrieben Steyr.

Auch "Steyr putzt to go" wurde gut von den Leuten angenommen. Dabei konnten Spaziergänger in der Unterhimmler Au und in der Ennskurve bei fünf Standorten kleine Müllsäcke entnehmen und den Spaziergang oder die Gassirunde dazu nutzen, Müll einzusammeln.#%2303 Kilo Müll wurde insgesamt gesammelt. Auch gab es neben vielen Getränkeverpackungen und Zigarettenstummeln wieder kuriose Funde: Mehrere Autoreifen, ein Plastiksessel, ein Gestell von einer Gartenbank, ein Fahrrad und eine große Metallplatte.

Spende an Frauenhaus



Auch heuer unterstützt "Steyr putzt" ein soziales Projekt in Steyr. Für jedes Kilogramm an gesammelten Abfällen wird ein Euro ans Frauenhaus Steyr gespendet. "Tausende Menschen – groß und klein – waren in Steyr mit gelben Westen und Müllsacken unterwegs, um unsere schöne Stadt von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien. Gemeinsam, ehrenamtlich und in ihrer Freizeit! Ich danke allen, die sich jedes Jahr an ‚Steyr putzt‘ so fleißig beteiligen. Pro Kilogramm gesammeltem Müll wird ein Euro an das Frauenhaus Steyr gespendet. Das ist großartig! Danke!", so Katrin Auer, SBS-Aufsichtsratvorsitzende und Stadträtin.