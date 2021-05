Führung und Dinner mit böhmischen Schmankerln & Kochbuch mit böhmischen Gerichten



STEYR. Im ersten Lockdown letzten Jahres kam Somasgutner unter anderem auf die Idee des Kochbuches. "Wir wollten für die Führung mit Katherina etwas Neues finden. So nach dem Motto 'Katherina lädt zum Essen' sollte es zuerst die Führung geben und dann ein Essen mit böhmischen Speisen in der Orangerie. Man kennt ja viele Speisen der böhmischen Küche. Die Rezepte stammen von meiner Uroma. Weil ich die sowieso abschreiben musste, habe ich mir gedacht, ich mache gleich ein Kochbuch auch noch", erzählt Somasgutner.

Gesagt – getan. Im vergangenen Herbst fand die erste Führung mit Dinner statt. Das Buch "Liebesrezepte einer Gräfin" wurde kurz vor der Landesausstellung fertig. Die Fotos dafür entstanden in Tschechien. "Wir haben zwei Tage lang in einem Hotel gekocht und fotografiert. Es war eine tolle Zusammenarbeit", erinnert sich Somasgutner. Ausgesucht hat sie vor allem Speisen der böhmischen Küche, die nicht so bekannt sind. Kombiniert wird das Ganze mit Tagebuch-Geschichten der Katherina. Zu Somasgutners Lieblingsrezepten zählen Kuladja – eine Dill-, Rahm-, Kartoffelsuppe – und Svícková – ein Lendenbraten.

Führung & Dinner am 19. Juni



Das Kochbuch soll auch ein Souvenir für ihre Gäste bei den Führungen sein. Die Führung "Liebesrezepte einer Gräfin" findet das nächste Mal am 19. Juni um 15 Uhr statt und beinhaltet den Rundgang und ein Vier-Gänge-Menü mit böhmischer Küche in der Orangerie.

Erhältlich ist das Kochbuch bei Hartlauer, Trachten Gössl, Joop, Ennsthaler, im Gänseblümchen in der Orangerie und direkt bei Silvie Somasgutner.

Infos & Anmeldung: atcz-guide.eu