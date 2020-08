TERNBERG. Am 1. August gegen 3 Uhr Früh, kam es in einem Einfamilienhaus in Ternberg zu einem Brand. Laut Angaben des 31-jährigen Bewohners, war er in seinem Bett bei eingeschalteter Bettlampe eingeschlafen. Die Lampe entzündete dann den Kopfpolster, die Bettdecke und die Matratze.

Der Mann wurde durch die dadurch erlittenen Brandwunden wach, zog die brennenden Gegenstände über die Terrassentür ins Freie und warf sie auf die darunterliegende Wiese. Sein 57-jähriger Vater löschte die Brandreste mit einem Feuerlöscher.

Der 31-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Steyr eingeliefert.

Im Einsatz waren die FF Ternberg, Schweinsegg, Trattenbach, Schattleiten und Reitnerberg

Foto: FF Ternberg