NKE Austria hat sich heuer für eine Spende für das BezirksRundSchau-Christkind entschieden.



STEYR. "Wir wollen Menschen direkt in der Region unterstützen. Durch die regionale Verankerung der BezirksRundSchau und die gute Zusammenarbeit haben wir uns entschieden, 2000 Euro zu spenden. Die Spende geht bei der Aktion ohne Umwege an die Menschen", so Matthias Ortner, stellvertretender Geschäftsführer von NKE Austria im Stadtgut in Steyr. NKE fertigt weltweit Lagerlösungen und ist auf Industrie- und Automobilanwendungen spezialisiert.