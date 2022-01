STEYR. Am Sonntagnachmittag (30.Jän) wurde der Löschzug 3 (Gleink) der Freiwilligen Feuerwehr Steyr, um 15:01 Uhr zu einem Sturmschaden in die Winklinger Straße alarmiert.

Beim Eintreffen am Einsatzort konnte ein umgestürzter Baum festgestellt werden, welcher quer über die Straße lag.

Der Baum wurde von den Einsatzkräften mittels Motorkettensäge zerkleinert und von der Straße entfernt. Anschließend wurde die Straße noch gereinigt.

Nach ca. einer Stunde konnte der Löschzug 3 ins Feuerwehrhaus einrücken und die Einsatzbereitschaft wiederherstellen.

Fotos: FF Steyr/Lz3