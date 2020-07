Heute sind in der Steyrer Innenstadt sieben sogenannte Wanderbäume aufgestellt worden.

Steyr:

Die Pflanzen können im Sommer zumindest in ihrer unmittelbaren Umgebung hohe Luft-Temperaturen reduzieren. Ausgewählt hat man die Baumarten Hainbuche und Teller-Platane. Sie sind hitzebeständig und sondern auch keinen Honigtau ab. Die Bäume können bei Bedarf transportiert werden, ein Baum mit Pflanzsubstrat und Gefäß wiegt etwa 3,5 Tonnen. Das Pflanzsubstrat kann große Mengen an Flüssigkeit speichern. Derzeit steht ein Wanderbaum beim Brunnen vor dem Innerberger Stadel, die restlichen sechs hat man bei den Schanigärten und beim Leopoldi-Brunnen aufgestellt. Die Bäume kommen regional vom Gartenbau Halbartschlager.