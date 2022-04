Derbyniederlage in der AFL Division 3 gegen die Huskies aus Wels III

Steyr:

Das Team von Headcoach Markus Grünling ging voll motiviert in dieses Derby, leider fehlten bei den Steyrern einige Spieler krankheitsbedingt, somit war das Kräfteverhältnis schon vor dem Match auf Seiten der Welser. Nach dem ersten Viertel stand es 0-14 für die Huskies aus Wels. Die Predators kämpften aber tapfer weiter und waren stolz vor so einer Zuschauerkulisse zu spielen, trotz Regen und Kälte kamen zahlreiche Fans auf die Rennbahnanlage nach Steyr. Leider gelang den Steyrern auch nach dem Seitenwechsel kein Touchdown oder Field Goal. Immer wieder waren es die Huskies aus Wels die scorten. Schlussendlich musste man sich dem Tabellenführer aus Wels mit 0-42 geschlagen geben. Nächste Woche wartet das Spiel gegen die AFK Grizzlies in Stockerau auf die Steyrer Footballer.