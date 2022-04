Am Samstag, 23. April um 13 Uhr und Sonntag, 24. April um 10 Uhr werden wieder bis zu 240 Starter aus verschiedenen Nationen zum Saisonauftakt der Österreichischen Trial-Staatsmeisterschaft in Steinbach an der Steyr am Kraberg erwartet.

STEINBACH/STEYR. Bei freiem Eintritt kann man Motorrad-Akrobatik aus nächster Nähe bewundern. Lokalmatador aus Fischlham bei Wels ist der erst 20-jährige Philipp Wimmer, Jugendstaatsmeister 2016 und fünftplatzierter der Österreichischen Staatsmeisterschaft 2021. Auch die Österreichische Meisterschaft im Damen-Cup wird bei dieser Veranstaltung mit an den Start gehen, wobei hier die 19-jährige Selina Schnöll aus Ternberg (Siegerin des Damen-Cup 2021) zu den Top Favoritinnen zählt. Der Veranstalter Schnölli`s Trial Ecke verspricht Spannung und sehenswerte Zweirad-Aktion. Für Verpflegung sorgt der Modellfliegerverein MSV Steyrtal.