Lisi Pengelstorfer wurde als Vorbildunternehmerin für mehr Nachhaltigkeit gekürt.

Adlwang:

Erfolgreicher Auftakt der Tour "Wir übernehmen Verantwortung für die Region" von FidW Steyr Stadt, FidW Steyr Land & FidW Kirchdorf.

Neben einer spannenden Key Note Vortrag von Paul Janacek von der Österreichische Post AG und inspirierenden Inputs von regionalen Unternehmerinnen wurde die Vorbildunternehmerin für mehr Nachhaltigkeit gekürt.

Dieser Preis ging an Lisi Pengelstorfer, Inhaberin von Gugaruz dem regionalen Knabberspaß aus dem Ennstal, überreicht wurde die Auszeichnung von Margit Angerlehner, Bettina Riefler und Petra Baumgarthuber.

Die Idee, dass es auch im Ennstal möglich sein müsste, Popcorn aus eigenem Mais zu produzieren, ist Lisi & ihrem Mann Andy nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Somit begann 2015 das Abenteuer "Popcorn aus dem Ennstal". Die GUGARUZ Popcorn werden in Oberösterreich angebaut und am hofeigenen Betrieb sorgfältig verarbeitet. Mittlerweile liefern die beiden ihre an private Kaufleute, Sparmärkte, Bauerläden uvm.