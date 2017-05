ÖWR Wasserrettung - Canyoningfortbildung

09.05.2017, 14:13 Uhr

Am Vormittag wurden in der Kletterhalle von Heli Steinmaßl verschiedenste Canyoning Basics, wie der Aufstieg am Seil wiederholt und vertieft und neue Techniken, wie der Bau eines erhöhten Standplatzes für eine Seilbahn, erlernt. Anschließend ging es in das Gebiet der Kampermauer, wo das vorher Erlernte praktisch umgesetzt werden konnte.Vom Handsetzzeug bis hin moderner Technik „die Bohrmaschine“ kam alles zum Einsatz. Dabei musste ein Opfer aus einer kleinen Schlucht mittels dreiSeilbahnen geborgen werden.Die Herausforderung waren dabei nicht nur die erhöhten Standplätze, sondern auch das Umhängen von einer Seilbahn in die nächste, ohne den Verletzte am Boden abzusetzen.Dieses Szenario ermöglichte es den Berg – und Wasserrettern das gemeinsame Arbeiten zu trainieren, um so für zukünftige Einsätze im Canyoningbereich gut vorbereitet zu sein.Text: Manuel Winter