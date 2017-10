Zahlreiche Besucher kamen zum Pink Ribbon Charityevent

15.10.2017, 10:25 Uhr

Pink Ribbon, die rosa Schleife, ist seit 25 Jahren weltweit und seit 15 Jahren in Österreich aktiv, um auf die häufigste Krebsart aufmerksam zu machen und viele Frauen zu Vorsorge und Früherkennung zu motivieren. Fast 800 Frauen erkranken in Oberösterreich jährlich an Brustkrebs.Pünktlich um 12.00 Uhr wurden 786 rosa Luftballons in den Himmel gelassen um an die im Vorjahr in Oberösterreich erkrankten Frauen zu erinnern, davor gab es eine Schweigeminute. Am Informationsstand erhielt man bei den Experten Informationen über die Brustkrebs-Vorsorge.Bei der Tombola gab es tolle Preise zu gewinnen, der gesamte Erlös kommt Pink Ribbon zu Gute unterstützen sie unterstützen damit die Beratungsstellen und Informationsprojekte zum Thema Brustkrebs der Österreichischen Krebshilfe Oberösterreich.