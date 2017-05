Auszeichnung für die HLW Steyr: Das MINT-Gütesiegel 2017-2020

13.05.2017, 07:03 Uhr

Das Mint„ Gütesiegel ist ein neues, bundesweit gültiges Qualitätszertifikat für innovatives Lernen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik mit vielfältigen Zugängen für Mädchen und Burschen, damit sollen Schulen ausgezeichnet werden, die aktuell den Puls der Zeit auch in der Wissensvermittlung abbilden.

Es wurde in Kooperation von Bundesministerium für Bildung, Industriellenvereinigung, Wissensfabrik Österreich und Pädagogischer Hochschule Wien Ende 2016 erstmals ausgeschrieben. Österreichweit haben 142 Schulen an dieser Ausschreibung teilgenommen. Die Einreichungen wurden von einer Fachjury aus dem MINT-Bereich begutachtet.Am Dienstag, 2. Mai 2017 wurde der(einzige ausgezeichnete Schule in der Region Steyr) dieses Gütesiegel in Wien von Frau Bundesministerin Dr. Sonja Hammerschmid bei einem Festakt überreicht.