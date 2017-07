Fahrerflucht: Verdächtiger nach Verkehrsunfall uneinsichtig

22.07.2017, 11:39 Uhr

Ein alkoholisierter Pkw-Lenker aus Kematen an der Krems verursachte in Pesendorf – Gemeinde Garsten – einen Verkehrsunfall und fuhr davon. „Kommissar Zufall“ half bei der Suche.

Rettende Fahrt auf das Bankett

STEYR (red). Gegen 20.30 Uhr war der Mann aus Kematen an der Krems in Pesendorf mit seinem Pkw auf der Höllstraße unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein Motorradlenker aus Garsten auf der Höllstraße in Richtung Lahrndorf.Der Kematner war zu diesem Zeitpunkt in Schlangenlinien unterwegs und kam auf die linke Fahrbahnseite. Notgedrungen musste der Motorradfahrer auf das Bankett ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er zu Sturz.

Unfallopfer lief dem Fahrerflüchtigen nach

Zeuge nahm Verfolgung auf

Fahrerflüchtigen in Sierning gefunden

Verdächtiger verweigerte den Alkotest

Der Pkw-Lenker hielt nicht an, sondern fuhr ca. 100 Meter weiter und hielt dort kurz an. Als sich der Motorradfahrer aus seiner misslichen Lage – Motorrad lag auf ihm – selbst befreien konnte, lief dieser dem Pkw-Lenker nach, doch dieser setzte daraufhin seine Fahrt fort.Ein zufällig vorbeikommender Pkw-Lenker nahm die Verfolgung des Flüchtigen auf und fuhr diesem bis nach Aschach nach. Trotz mehrmaligen Anhalteversuchen fuhr der Mann in Schlangenlinien weiter. Nachdem der Kematner nicht anhielt, kehrte der Zeuge zum verletzten Motorradfahrer zurück. Nach dem Fahrerflüchtigen wurde großräumig gefahndet.Um 21.18 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, dass es in Sierning Probleme mit einem Betrunkenen gebe. Beim Eintreffen der Streife wurde die Person schlafend im Stiegenhaus angetroffen. Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass die Person der gesuchte fahrerflüchtige Fahrzeuglenker ist.Er wurde von den Polizisten zum Sachverhalt befragt, reagierte sofort aggressiv und bestritt, den Pkw, der vor dem Eingang abgestellt war, gelenkt zu haben. Er verweigerte einen Alkotest und folgte den Beamten auch nicht den Führerschein aus.Der Verdächtige verhielt sich während der gesamten Amtshandlung äußerst aggressiv und nicht kooperativ. Es folgen Anzeigen.