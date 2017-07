Gleich 2-mal genießen: Theater am Fluss - Der Zerrissene und Buburuza-Eis

Nach 4 ausverkauften Vorstellungen und einer Absage wegen Schlechtwetter geht es am Donnerstag, 27.07.17 um 20.30 Uhr im Theater am Fluss in Steyr mit dem Theater "Der Zerrissene" wieder weiter.Theater am Fluss kann man 2-fach genießen: Tolles Theater mit großartigen Schauspielern und köstliches Buburuza-Eis.

nächste Spieltermine:Tickets: VVK: 22,- / ermäßigt: € 24,- / Abendkassa: € 27,-Premium-Karten: € 44,50Karten sind erhätlich:- StadtServiceSteyr (Rathaus, Stadtplatz 27, 4400 Steyr)- Ticket-Hotline: 0681/10589001- online unter http://2017.theater-am-fluss.at/ Regie - Herbert WalzlMit- Heinz Arthur Boltuch, Bernhard Oppl, Johannes Schmid, Stefan Parzer, Jürgen Hirsch, HP Baumfried, Laura Enzenhofer, Irmi Gruber, Thomas Zimmermann, Kim Pascal Ban, Daniel Reiter, Alexandra Dienstl, Jürgen Aigner, Franz Leithenmayr, Tamara Ebenhofer, Madeleine Quast und Tanja Steffelbauer-Zum Inhalt:Herr von Lips, ein Kapitalist, weiß nichts mehr mit seinem Geld anzufangen. Im Überfluss aufgewachsen, findet er trotz oder gerade wegen seines Reichtums keine Freude mehr am Leben. Lips hat schon alles erlebt und all seine Wünsche sind bereits in Erfüllung gegangen.Im Gespräch mit seinen drei „Freunden“, Stifler, Sporner und Wixer, beschließt Lips aus einer Laune heraus, dass er etwas ganz Verrücktes tut: Er will die erstbeste Frau, der er begegnet, heiraten. Dadurch handelt er sich handgreifliche Schwierigkeiten mit dem ehemaligen Verlobten seiner Auserwählten, Schlosser Gluthammer, ein. Wutentbrannt rangeln Lips und Gluthammer und stürzen gemeinsam vom Balkon hinab ins Wasser. Beide glauben der Mörder des jeweils anderen zu sein.Lips, der überlebt hat, flüchtet sich zum Hof des Pächters Krautkopf, um sich vor der Justiz zu verstecken. Er will zur Tarnung als Knecht in dessen Dienst treten, was Krautkopf nur ungern tut. Aber auch Gluthammer ist nicht ertrunken, hält sich seinerseits für den Mörder von Lips und flüchtet sich ebenfalls zu seinem Freund Krautkopf. Dieser versteckt ihn vor der vermeintlichen Verfolgung auf seinem Pachthof.Und so nehmen die Dinge ihren unaufhaltsamen unterhaltsamen Lauf...