Pensionistin nach Sturz das Leben gerettet

11.05.2017, 11:27 Uhr

Ein aufmerksamer Garstner sowie die Polizei retteten einer gestürzten Pensionistin das Leben.

Pensionistin in der Küche gestürzt

Ein Mann aus Garsten schaute am Mittwoch, 10. Mai 2017, gegen 17:30 Uhr beim abgelegenen Wohnhaus einer Pensionistin in Garsten nach, da er sich mit ihr einen Termin vereinbart hatte, die Frau allerdings nicht gekommen war. Sämtliche Türen waren versperrt, telefonisch war die Pensionistin nicht erreichbar. Deshalb fuhr der Mann wieder nach Hause.Gegen 19:10 Uhr schaute er nochmals zum Wohnhaus der Pensionistin. Er schaute durch sämtliche Fenster und konnte gerade noch die Zehen der in der Küche am Boden liegenden Frau sehen. Der Garstner verständigte sofort die Polizei Garsten. Nachdem alle Türen verschlossen waren und ein Eindringen durch die Fenster wegen Gittern ebenfalls unmöglich war, konnte im hinteren Bereich eine Tür aufgedrückt werden. Die innen liegende Türe in die Küche war ebenfalls verschlossen und musste eingetreten werden. Die Beamten stellten fest, dass die Pensionistin noch lebte, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettung. Aufgrund der Erhebungen ist Fremdverschulden auszuschließen. Die Frau dürfte bei der Zubereitung des Frühstücks aus bislang unbekanntem Grund gestürzt sein und konnte alleine nicht mehr aufstehen und hätte vermutlich die Nacht am Boden liegend nicht überlebt. Sie wurde von der Rettung ins Landeskrankenhaus Steyr gebracht.