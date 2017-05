Skigebiete Hochkar & Ötscher unterstützen Forsteralm-Crowdfunding mit 5000 Euro

12.05.2017, 07:29 Uhr

Skigebiete Lackenhof am Ötscher und Hochkar unterstützen Forsteralm

Kein Konkurrenzdenken

GAFLENZ. Das Skigebiet Forsteralm in Gaflenz hat eine Crowdfunding-Initiative gestartet, um den Skibetrieb auch künftig aufrecht erhalten zu können. Daran haben sich auch die Skigebiete Lackenhof am Ötscher und Hochkar mit einer Unterstützung von 5000 Euro beteiligt.„Kleine Skigebiete wie die Forsteralm sind wichtige Wintersport-Nahversorger. Sie ermöglichen Skifahren vor der Haustür und leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, dass vor allem junge Menschen die Freude am Skisport entdecken“, so Rainer Rohregger, Geschäftsführer der Hochkar Bergbahnen. „Es gilt nun darüberhinaus, ein Bewusstsein für das Angebot des gemeinsamen Tourismusraumes zu schaffen und den Erlebnisraum Ybbstaler Alpen mit all seinen Attraktivitäten zu stärken.“Als Konkurrenz sehe man sich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, eher als Partner. „Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen den Kids den Spaß am Wintersport vermitteln. Dabei sollte die ganze Region zusammenhalten“, so Andreas Buder, Geschäftsführer der Ötscherlifte. Zukünftig wolle man die Partnerschaft mit der Forsteralm über die finanzielle Unterstützung hinaus ausbauen und vertiefen. „Die Zukunft des Wintersports in unserer Region liegt in den Händen der Jungen. Sie müssen wir fördern und ihnen gemeinsam einen gute Infrastruktur bieten.“