ATSV Steyr Münichholz: Hans Zöchling Gedenkturnier 2017

STEYR. Am Montag, 01.05.findet das traditionelle U8/U10 Hans Zöchling Gedenktunier des ATSV Steyr auf der Sportanlage in Münichholz statt.



Es nehmen insgesamt 13 Mannschaften an diesem Jugendturnier teil.

Beginn am Montag, 01.05 um 09:00 für die U8 und U10.



Großes Fußballturnier und Familienevent des ATSV Steyr Nachwuchs



Ein 60 Tonnenkran von der Firma Mitter steht zum auf und abfahren für Personen gegen einen kleinen Unkostenbeitrag zur Verfügung. Der Kran kann 75 Meter Ausfahren und wird von Herrn Kaltschmied Wolfgang bedient. Neben den Kran wird ein Stand mit Getränken, Zuckerwatte und Spiral Kartoffel stehen. Beim Turnier wird gegrillt.