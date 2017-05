BB: Mac’s feiern mit klarem Sieg Saisonabschluss

06.05.2017, 22:50 Uhr

Das letzte Spiel gegen die Lions aus Enns gewinnen die McDonald's - Basketballer deutlich. Ein starkes erstes Viertel (28:13) mit konzentrierter Spielweise ebnet den Weg zum Erfolg. Dachte man... Zu locker agiert im zweiten Viertel, zu wenige Spielideen, so mancher Ballverlust, Trefferquote im Keller. Schon zeigt sich die Partie wieder eng. (7:21, Halbzeitstand 35:34). Die Ennser wieder im Spiel. Dann verschärfen die Mac's wiederum Tempo und Druck, viel Rotation, schnelle Gegenangriffe. Steyr präsentiert sich nach der Halbzeit überlegen und kann ungefährdet den klaren Erfolg nach Hause spielen. Gesamt eine solide Teamleistung, viel Einsatz der beteiligten Spieler. Dazu ein sicheres "Wurfhändchen" von Makarije Kovacevic an der 3-Punkte-Linie (7 Dreier), hervorzuhebender Auftritt von Sebastian Hilgärtner und ein (fast) immer treffsicherer Sanel Didovic. Alle Mac's am Feld, alle Akteure punkten. Feiner Saisonabschluss, 10 Spiele, 9 Siege, PlayOffs gewonnen und ein sicherer Platz in der kommenden Saison in der oö. Landesliga.

Makarije Kovacevic 25, Sanel Didovic 21, Michael Galli 12, Sebastian Hilgärtner 9, Juraj Mlynsky 9, Clemens Zeiler 7, Senail Didovic 3, Sebastian Filipovic 2.Benjamin Sprung 18, Richard Rodriguez 11, Johann Gusenbauer 8 u.a.