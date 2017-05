Jetzt anmelden zum Pink Ribbon Charitylauf

04.05.2017, 10:24 Uhr

„Menschen bewegen sich für Menschen“: Jeder kann mitmachen beim Charitylauf am Samstag, 13. Mai,

Laufen für die Brustgesundheit

BAD HALL. Heuer findet der Pink Ribbon Charitylauf, initiiert von Bettina Schneider, am Samstag, 13. Mai 2017, ab 9.30 Uhr wie gewohnt im Kurpark Bad Hall statt. Der Einstieg in den Lauf ist zwischen 9.30 Uhr und 13.30 Uhr jederzeit möglich. Ein Hör-Erlebnis gibt es dabei von Sängerin Jessie Ann de Angelo, auch smovey-Trainerin Doris Kafka wird mit von der Partie sein. Wie im Vorjahr wird ein Originalshirt der Black Wings Linz Sonderedition „Pink Ribbon“ mit allen Autogrammen versteigert werden. Alle weiteren Infos und Anmeldung dazu auf www.pinkribbonlauf.com In Österreich wird jährlich bei rund 38.000 Personen die Diagnose „Krebs“ gestellt. Jeder kennt jemanden aus der Familie oder dem Freundeskreis, der davon betroffen ist. „Es kann jeden treffen und jeder kann helfen!“, betont Bettina Schneider. Aus dieser Sicht und ihrem persönlichen Erleben hat Schneider 2014 zum ersten Mal den „Pink Ribbon Charitylauf“ in Bad Hall initiiert.