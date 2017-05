Wirtschaft hautnah und spannend erleben: HAK Steyr wieder mit dabei am Tag der Logistik!

10.05.2017, 12:23 Uhr

Seit einigen Jahren nimmt die HAK Steyr am Tag der Logistik teil und nutzt das vielfältige Angebot der Steyrer Fachhochschule, Studiengang Internationales Logistikmanagement: Auch heuer fanden wieder , diesmal am 27. April, zahlreiche spannende Workshops und Planspiele direkt in der FH statt.

Als Einstieg gab es einen mit Studierenden gedrehten Film mit dem Titel „Logistik bewegt“. Dann standen für jene, die schon immer einmal wissen wollten, wie die Versorgungskette einer Brauerei funktioniert das Planspiel „Beer Game“ sowie für jene, die sich mehr für die LKW Produktion interessieren, „Paper Van“ auf dem Programm. Alternativ dazu gab es auch noch Vorträge und Workshops zu Themen wie Paketlogistik, nachhaltigen Verkehr und innovative Transportlösungen sowie interessante Facts über die Logistik von ZARA, dem schnellsten Modekonzern der Welt.Nach einer kurzen Mittagspause in der Mensa ging es dann – je nach Wunsch – per Bus entweder zum Zentrallager von IKEA in Wels mit Frau Prof. Angelika Libisch oder zu Daily Service Tiefkühllogistik in Asten mit mir, wo wir den Nachmittag verbrachten.Bei Daily Logistik nahmen sich sogar zwei der insgesamt drei Geschäftsführer persönlich Zeit, uns das Unternehmen zu präsentieren und uns im Anschluss daran das Tiefkühllager zu zeigen. Wann hat man schon die Gelegenheit, rund eine Stunde bei minus 28 (!) Grad zu verbringen? Zuvor bekamen wir daher Schutzkleidung, die allerdings das Frieren im Gesicht nicht wirklich verhindern konnte. Rote Nasen und Wangen war letztlich das „Ergebnis“ unserer „Survivaltour“. Beim Rundgang erfuhren wir übrigens u.a., dass einer der Hauptkunden von Daily die Lebensmittelkette SPAR ist, welche hier die Tiefkühlprodukte der Industrie, von den Fischstäbchen bis zur Schokotorte, zwischenlagern lässt. Zum „Auftauen“ für uns bzw. als Stärkung gab es dann neben Getränken auch frisches Obst und jede Menge Kuchen.Auch bei IKEA gab es viel zu sehen und zu erleben: Von der Firmenpräsentation bis hin zum Rundgang durch das Hochregallager. Auch hier gab es einen „süßen Abschluss“ für alle.Wir bedanken uns sehr herzlich beim Team der FH Steyr, Studiengang Internationales Logistikmanagement, sowie IKEA und Daily Service Tiefkühllogistik, dass sie uns einen derart informativen und spannenden Tag ermöglicht haben. Der nächstjährige Tag der Logistik (immer im April) ist bereits vorgemerkt.