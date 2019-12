MIEDERS. Am Samstag, 21. Dezember 2019, kam es auf der Gemeindestraße in Mieders zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen.

Autounfall auf der Gemeindestraße in Mieders

Am 21. Dezember 2019 gegen 17:50 kam es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Gemeindestraße in Mieders. Ein 18jähriger Autolenker fuhr auf der Gemeindestraße in Mieders in Richtung der B183. In diese wollte er taleinwärts einbiegen. Zur selben Zeit wollte ein 73jähriger Autolenker auf der B183 talauswärts fahren. Dabei dürfte er von dem 18jährigen Autolenker übersehen worden sein. Aus diesem Grund kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß.

Der 73jährige Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und wurde mittels Rettungsfahrzeug in das BKH Hall verbracht, der 18jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Weitere Themen

Weitere Polizeimeldungen