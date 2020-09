NEUSTIFT.Trotz Corona-Zeiten hat der TVB Stubai beschlossen, das mittlerweile 14. Gaumenfreudenfest am Freitag, den 18. September abzuhalten.

Und nicht nur das! Es werden außerdem auch zwei weitere Bauernmarktfestln, jeweils freitags, am 25. September und am 2. Oktober mit dem selben Rahmenprogramm stattfinden. Selbstverständlich werden bei allen Veranstaltungen die strengen Vorsichtsmaßnahmen eingehalten. So befinden sich etwa vor Ort ein Covid-Sicherheitsbeauftragter und zwei Security-Mitarbeiter, welche auf den Sicherheitsabstand achten. Für die Einweisung der Gäste zu den Tischen, sowie die Registrierung und die Desinfektion der Tische wurde ebenfalls eine Person abgestellt. Die Tombola wurde gestrichen.

Spezialitäten & Musik



Daher herzliche Einladung zu den drei Gaumenfreudenfesten, die jeweils in der Zeit von 14 bis 17 Uhr beim Musikpavillon in Neustift durchgeführt werden. In Verbindung mit dem Stubaier Bauernmarkt und dem TVB Stubai werden im Festzelt Spezialitäten, wie u. a. frisch ausgebackene Kiachl, Stubaier Bauernkrapfen mit süsser Fülle oder mit Käse, sowie Gerstlsuppe angeboten. Für Getränke ist ebenfalls gesorgt. Die Bröllerhofmusik und Annalena mit der Ziachorgel untermalen das Geschehen musikalisch.

