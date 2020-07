GRIES.Die ÖBB sind aktuell im zur Gemeinde Gries gehörigen Bereich Weilenstein damit beschäftigt, die Lawinen- und Steinschlagschutzbauten zu erneuern.

Durch Schneedruck und Windwürfe kam es zu Beschädigungen der Schutzvorrichtungen, deshalb muss jetzt den gesamten Sommer über gearbeitet werden. Dazu müssen zuerst rund 500 Festmeter Schadholz – das entspricht mehr als 40 voll beladenen Holz-Lkw mit Anhänger – aus dem bis zu 60 Grad steilen, teils senkrechten, felsdurchsetzten Gelände gebracht werden. Das geht nur mit „Lufttransport“, der dieser Tage u.a. vom schweizerisch-liechtensteinischen Unternehmen ROTEX mit dem zweirotorigen Lasthubschrauber durchgeführt wird. Die Arbeiter können in dem steilen Gelände großteils nur angeseilt und mit Sicherungspersonal arbeiten. Gleichzeitig wird auch loses Gestein abgeräumt.

Schutzvorrichtungen erneuern



Sobald das Baufeld freigemacht ist, werden die Schutzvorrichtungen saniert bzw. erneuert, um weiterhin einen sicheren und pünktlichen Zugverkehr auf der Brennerstrecke zu gewährleisten. Die Arbeiten werden heuer noch bis in den Herbst andauern und im nächsten Jahr fortgesetzt. Allein für heuer sind dafür rund 1,3 Mio. Euro veranschlagt.

Entlang der ÖBB-Strecken in Tirol und Vorarlberg gibt es rund 55 km Lawinen- und Gleitschneeschutz und in etwa nochmal so viele Steinschlag- und Felssicherungen, die regelmäßig, zumindest einmal im Jahr inspiziert („begangen“) werden und bei Bedarf Schäden etc. repariert werden.

