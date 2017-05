Flurreinigung der Tiroler Wasserwacht Region 15/Stubai

07.05.2017, 08:51 Uhr

Flurreinigung mit den Kindern der Volksschule Fulpmes

statt. Daran beteiligten sich 46 Kinder , die VS Direktorin Barbara Halbeis und 12 Personen der TWW Region 15 Stubai. Es wurden auf 5 Routen ca. 12 Säcke Müll gesammelt. Die Kinder waren ausnahmslos in allen 5 Gruppen fleißig bei der Sache und es gab keinerlei Probleme. Dies wurde von allen Begleitpersonen ausdrücklich erwähnt! Auffällig ist der merkliche Rückgang der Müllmenge. Wir wurden wieder von der ATM mit Sammelwerkzeug und Materialien unterstützt. Dafür herzlichen Dank! Im Anschluss gab es noch ein Mittagessen in Stubaierhof in Fulpmes, zu dem uns wie immer die Gemeinde Fulpmes einlud. Seitens der TWW wäre es wünschenswert, wenn zur Unterstützung auch wieder Lehrpersonen mitgehen würden. Leider sind in den vergangenen Jahren aufgrund von Pensionierungen „altgediente Begleiter“ nicht mehr verfügbar.SchriftführerWalter Mayerhofer