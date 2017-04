Taxi-Klinsch im Wipptal

26.04.2017, 10:30 Uhr

Personenbeförderung wird im Wipptal zum Streitthema. "Wipptal Taxi" stellt Nachtbetrieb auf.

WIPPTAL. Schon seit längerer Zeit flammt das Thema immer wieder einmal auf und es sorgt auch zurzeit wieder für viel Diskussionsstoff: das Taxi- bzw. Mietwagengewerbe im Wipptal. Immer wieder fahren Privatpersonen "schwarz" Taxi und transportieren Gäste.Taxibetreiber Helmuth Detassis vom "Wipptal Taxi" prangert unter anderem auch Nachtbetriebe an, die einen Shuttleservice für ihre Gäste anbieten, wie beispielsweise das "Vogelnest" in Steinach – doch diese wehren sich gegen diesen Vorwurf.

Nachtbetrieb eingestellt

Shuttleservice für Gäste

Helmuth Detassis betreibt unter anderem ein Taxiunternehmen im Wipptal. Nach rund elf Jahren stellt er nun den Nachtbetrieb ein – auch am Wochenende. Er sagt dazu klar: "Die ständig neuen Auflagen, die immer mehr zunehmenden Sachbeschädigungen und der scheinbar tolerierte Missbrauch haben uns zu dieser Maßnahme gezwungen." Primär dieser erwähnte Missbrauch – vor allem durch manche Gastronomiebetriebe – ist Detassis ein Dorn im Auge: "Fehlende Gewerbeberechtigung, Unklarheiten im sozialrechtlichen Bereich und vor allem versicherungsrechtliche Fragen für die Nutzer des Dienstes sind alles keine Bagatelldelikte." Als Unternehmer fühle er sich vor allem auch durch mangelhafte Kontrollen durch die Behörden nur wenig unterstützt.Das "Vogelnest" ist ein Nacht-gastronomiebetrieb in Steinach. Seit dem Winter wird dort ein Shuttleservice für Gäste angeboten – von und zum Betrieb. Lorenz Blattl vom Vogelnest: "Es war einfach eine notwendige Maßnahme, dass wir den Shuttleservice eingeführt haben. Unsere Gäste mussten teilweise stundenlang auf ein Taxi warten – das kann es wirklich nicht sein!" Mit der Maßnahme wolle man auch verhindern, dass alkoholisierte Gäste selbst zum Autoschlüssel greifen. Die Gäste werden nun mit dem sogenannten "Disko Hol- und Bringdienst" von oder zum Lokal transportiert. Blattl: "Bei uns läuft ganz sicher alles so wie es sein soll." Der Service ist laut Aussagen des Betreibers grundsätzlich kostenlos, die Gäste geben aber meist freiwillig einen Unkostenbeitrag für Diesel etc.