SEEFELD, HOPFGARTEN. Für die mental beeinträchtigten Skifahrer aus ganz Österreich war es bis jetzt ein schwieriger Winter. Vom 12. bis 14.3. fand in Kelchsau-Hopfgarten nun die Ski-Alpin Meisterschaft für PARA- Mental- und Down Syndrom-Athleten statt. Für das Team Österreich gingen die beiden Seefelder Markus Grameiser und Michael Konrad an den Start.

Training zahlt sich aus

Das ganze Jahr wurde unter schwierigen Bedingungen trainiert. Nun konnte man im Jahr vor der WM in Seefeld zeigen, wo man steht. Und das Training hat sich ausgezahlt. Beim Riesentorlauf-Bewerb der Downsyndrom-Männer lieferten sich Michael Konrad und Markus Grameiser – beide vom SV Seefeld – ein spannendes Duell um den Sieg. Am Ende triumphierte der amtierende Weltmeister Markus Grameiser:



"Der zweite Durchgang war gewaltig, größten Applaus an meine Trainerin."

WM 2022 in Seefeld

Nächstes Jahr wird es ernst. Zu ersten Mal überhaupt kommt die Ski-WM für Behindertensportler nach Österreich. Diese soll im März 2022 in Seefeld stattfinden. Weiter darauf vorbereiten kann sich das Team rund um Michael und Markus bei der ÖM in Kärnten, die von 24.-28.3. stattfindet.