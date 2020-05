Frauen wie Sabrina Egger sind vielfach gefordert: sie sind Mutter, Ehefrau, Berufstätig und Beraterinnen.

OBERALM. Sind ein Beruf, der gewöhnliche Alltag und Kinder schon in normalen Zeiten eine Herausforderung, so nehmen Frauen wie Sabrina Egger diese Aufgaben einfach an:



"Gerade als berufstätige Mama mit einem Teilzeit-Angestelltenverhältnis und Selbständigkeit mit einem Kleinkind ist der „neue" Alltag jedoch sehr herausfordernd. Wie soll ein Kind verstehen, dass Mama und Papa zu Hause sind und im Home Office arbeiten, aber man nicht die ganze Aufmerksamkeit dem Kind schenken kann? Der Tag beginnt dann sehr früh, um zumindest einen kleinen Teil der Arbeit schon zu erledigen. Wir versuchen den Tag ein wenig zu strukturieren, um ein bisschen "Normalität" zu empfinden. Mein Mann und ich teilen uns die Kinderbetreuung auf, anders würde es nicht funktionieren."

Sabrina Egger: Systemischer Business Coach, Purpose Coach und Marketing-Expertin

Foto: Heidemarie Pleschko

hochgeladen von Martin Schöndorfer stadtNAH

Gefahr und Chance zugleich

Egger sieht die derzeitige Krise sowohl als eine Gefahr an, in der aber auch eine Chance liegt:

"Das chinesische Schriftzeichen für Krise besteht aus zwei Teilen: der eine Teil symbolisiert Gefahr und der andere Chance. Und genau danach versuche ich persönlich in dieser Zeit zu leben und mir Gedanken darüber zu machen, was ich "jetzt" tun kann. Positive Dinge für die man vielleicht im „normalen" Alltag nicht so viel Zeit hat oder einfach zu kurz kommen lässt. In meiner nebenberuflichen Selbständigkeit unterstützen meine Geschäftspartnerin und ich Menschen dabei, ihre berufliche Berufung zu finden. Wir bieten dazu Workshops und Coaching-Formate an. Die persönliche Sinnfrage wird mehr denn je ein Thema sein."

Powwerfrauen: v.l.: Sabrina Egger und Regina Rosenstatter sind "purpose matters". Die beiden Absolventinnen der FH Salzburg haben bereits im doppelten Sinne Karriere gemacht: Zuerst in Leitungspositionen und dann als Mütter.

Foto: Heidemarie Pleschko

hochgeladen von Martin Schöndorfer stadtNAH

Mehr zum Thema

startup-Salzburg: Beste Voraussetzungen in Salzburg

purpose matters

Für die Work-Life-Romance