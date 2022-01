Für Roland und Brigitte Mayer steht fest: Die Pension kann warten. Jetzt suchen sie Mitarbeiter in Hallein.

HALLEIN. Roland Mayer ist in seinem Leben viel unterwegs gewesen. Bis vor 22 Jahren war der gebürtige Bayer in der IT-Branche tätig, bereiste Asien und hat dabei eines gelernt: "Wir gehen zum Arzt wenn wir krank sind, in den Ländern in denen ich war, versucht man die Krankheit durch Vorbeugung zu vermeiden." Er und seine Ehefrau Brigitte machten sich selbstständig mit der Marke "mykima".

Wohlfühlfaktor Alpen

"Wir arbeiten eng mit größeren Reha-Kliniken in Deutschland zusammen", erklärt Brigitte Mayer. Die Firma bringt traditionelle chinesische und alternative Behandlungsmethoden, sowie natürliche Heil- und Pflegeprodukte mit ein. Dass Roland und Brigitte Mayer nun neben dieser Firma ausgerechnet Pölster, Decken und Taschen im Alpendesign herstellen und verkaufen, sei aber kein Zufall, betont Brigitte Mayer. "Bei unserer Arbeit geht es nicht nur um Medizin, es ist ebenso wichtig, dass sich Patienten wohlfühlen." So entstanden erste, feine Decken für die Kinderklinik, ohne zu kratzen, und Kissen, gefüllt mit wohltuenden Zirbenspänen. Vor einem Jahr zogen Roland und Brigitte nach Hallein und bauen nun "Alpendesign by mykima" aus.

Naturnahe Stoffe mit alpinen Motiven.

Schneiderin aus Hallein

"Wir haben uns für Hallein entschieden, weil wir einfach Bergfans sind", erklärt Roland Mayer. Das Alpenfeeling sei ein einzigartiges, das auch bis in den Norden Deutschlands geschätzt werde. In ihrer Firma wird auf Massenware verzichtet und alles vor Ort geschneidert. "Wir haben schon eine Schneiderin aus Hallein und suchen aktuell nach Räumen, um mehr Mitarbeiter zu beschäftigen. Die Decken, Pölster und Taschen im Alpenlook kommen bei gehobener Hotellerie und Einrichtungshäusern für anspruchsvolle Klientel gut an, betont Roland Mayer. Ziel sei es, weiterhin maßgeschneidert nach den Wünschen der Kunden zu designen, nur natürliche Stoffe zu verwenden und alles vor Ort in Hallein zu schneidern. "Wir wollen wachsen, aber gesund. Wir wollen keine Massenware liefern und in Hallein fühlen wir uns damit am richtigen Platz."

