Brand in der Stadt Hallein. Die Einfahrt auf der B 159 bei der Salzburger Straße, Nordeinfahrt Hallein ist derzeit blockiert. Die Stadt Hallein ersucht um eine großräumiges Ausweichen. Der Brand wird nach Angaben der Verantwortlichen noch länger dauern.

Bei dem Gebäude soll es sich um ein unbewohntes Haus, direkt an der Salzburger Straße B 159 handeln. Laut der Landeswarnzentrale der Salzburger Feuerwehr ist das Gebäude am

Donnerstagnachmittag in Brand geraten. Laut ersten informationen soll das Feuer im Dachstuhl des Hauses ausgebrochen sein.

Die starke Rauchentwicklung und der Brandgeruch sind bis in das nahe Oberalm, auf der rechten Salzachseite hin zu sehen bzw. zu riechen. Die Rauchentwicklung dürfte auf zahlreiche Gegenstände die im Haus gelagert sind, zurückzuführen sein. Die Freiwillige Feuerwehr Hallein mußte mit Atemschutzgeräten in den Einsatz gehen.



Verkehrsbehinderungen bis nach Anif

Durch die Lage des Hauses an der vielbefahrenen Salzburg Straße B 159, kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Stadt Hallein bat auf ihrer Webseite und ihren sozialen Medien um ein Großräumiges Ausweichen der Autofahrer. Der Stau reichte zeitweise bis Anif zurück.

Brandstiftung nicht auszuschließen

Neben den Feuerwehrleuten sind bereits Brandermittler der Polizei im Einsatz. Die Ursache für das Feuer ist zwar noch unklar, aber eine Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

