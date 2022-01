Die Naturfreunde Salzburg bieten im Skigebiet Gaißau-Hintersee Lawinentrainings an.

KRISPL. Die Kursteilnehmer fahren mit dem Zweier-Sessellift zur Spielbergalm und steigen dann zum Übungsgelände auf. Nach etwa einer halben Stunde sind sie am Trainingsgelände angekommen, wo Grundlagen und Material für die Suche nach Verschütteten besprochen werden. Im Anschluss haben die Teilnehmer die Möglichkeit, die Verschüttetensuche unter realitätsnahen Bedingungen aufzunehmen. Weitere Kurse finden am 29. und 30. Jänner statt, im Februar am 12., 20., 26. und 27., dann erneut am 5. März.

"Leben retten"

"Die Sicherheit am Berg ist wichtig. Bei den Lawinentrainings vermitteln wir, was bei einem Lawinenabgang zu tun ist", erklärt Helmut Schwarzenberger, Geschäftsführer der Naturfreunde Salzburg. Deshalb haben die Naturfreunde beschlossen, mit dem Skigebiet Gaißau-Hintersee Kurse für Skifahrer und Tourengeher zu eröffnen. "Der korrekte Umgang mit den Geräten kann Leben retten", erklärt Bernhard Eibl, Geschäftsführer Gaißau-Hintersee. Die Anmeldung erfolgt über die Naturfreunde Salzburg, die Kosten betragen zehn Euro pro Person.

