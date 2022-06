FH-Prof. Dominik Engel ist der neue Geschäftsführer der FH Salzburg. Der Leiter des Zentrums für sichere Energieinformatik an der FH Salzburg ist aus einem mehrstufigen Verfahren als Bestgereihter hervorgegangen.

PUCH. Dominik Engel tritt die neue Position am 1. September 2022 an. Mit einer Geschäftsführung aus dem wissenschaftlichen Bereich wollen die Eigentümer Arbeiterkammer (AK) und Wirtschaftskammer (WK) die Lehre und Forschung stärken. Die beiden bisherigen Geschäftsführer Doris Walter und Raimund Ribitsch treten einen Schritt zurück und unterstützen den Alleingeschäftsführer als Prokuristen.

Die beiden Träger der Fachhochschule Salzburg, Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer Salzburg, leiteten 2021 einen Reorganisationsprozess der Fachhochschule Salzburg ein.

„Wir wollen eine stärkere Profilbildung erreichen, uns besser im Bildungswettbewerb positionieren und die Basis für weiteres Wachstum schaffen“,

begründet Aufsichtsratsvorsitzender Hans Scharfetter die Neuaufstellung.

„Im Interesse des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Salzburg soll die FH noch stärker zum Aktivposten des Landes für die Fachkräfteausbildung auf akademischen Niveau und für Innovation auf allen Ebenen werden“

, betont WKS-Direktor Manfred Pammer.

Cornelia Schmidjell, Direktorin der AK Salzburg:



„Die neu aufgestellte FH soll mit besonderer Strahlkraft Studierende aus allen Gesellschaftsschichten anziehen und sie dazu befähigen, die großen Zukunftsherausforderungen in Beruf und Gesellschaft proaktiv zu gestalten. Diese besondere Attraktivität schließt Lehrende, Forschende und Netzwerkpartner*innen in Wissenschaft und Gesellschaft mit ein.“



Neue FH-Struktur:



Im April wurde eine neue Struktur der Lehre mit sechs Departments und ihre Leitung beschlossen. Die FH-Studiengänge wurden in sechs Bereiche gebündelt:

Green Engineering & Circular Design

Industrial Informatics & Digitalisation

Creative Technologies

Business & Tourism

Health Sciences

Applied Social Sciences

„Genau dies sind die zentralen Zukunftsfelder, wohin sich Wirtschaft und Gesellschaft entwickeln. Die FH Salzburg muss hier zukünftig sowohl starke Impulsgeberin als auch Ausbilderin sein“, so Dominik Engel. Wichtig sei Dominik Engel außerdem eine verstärkte soziale Durchlässigkeit. So sollen auch junge Leute aus Nicht-Akademiker-Haushalten Studienplätze in der FH Salzburg bekommen. Die FHs seien angetreten, eine Fachausbildung auf akademischen Niveau, aber mit starkem Praxisbezug anzubieten. „Das ist das Erfolgsgeheimnis des FH-Sektors. Das wollen die Student*innen und das braucht der Wirtschafts- und Arbeitsstandort Salzburg.“

