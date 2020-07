Ihr Konzept „Schluss mit Einwegsackerl“ führte Schüler der HTL Hallein zum Sieg beim Projekt „Mitmischen und Aufmischen im Dorf“.

HALLEIN. Vergangenes Schuljahr beteiligte sich neben dem BORG Straßwalchen und dem BG St. Johann auch eine Schulklasse der HTL Hallein am Projekt „Mitmischen und Aufmischen im Dorf“ – ein Projekt der Gemeindeentwicklung im Salzburger Bildungswerk gemeinsam mit Akzente Salzburg.

Dabei geht es um mehr Mitsprache und Mitbestimmung für Jugendliche im kommunalen Umfeld. Gestartet wurde mit einem Workshop über Demokratieverständnis. Anschließend lernten die Jugendlichen die verschiedenen politischen Ebenen von der Gemeinde über die Landes- bis hin zur Bundesebene kennen.

Hallein unter den Gewinnern

Parallel dazu waren sie gefordert, in ihren Heimatgemeinden Projekte zum Thema Umwelt zu initiieren. Auch in Zeiten von Covid-19 konnte „Mitmischen und Aufmischen im Dorf“ mit einer Abschlusspräsentation und einem Abschlussbericht gut beendet werden. Eine fachkundige Jury bewertete die 20 engagierten Projektideen der Jugendlichen. Gewonnen haben letztlich die Projekte aus Dorfgastein, Hallein, Neumarkt am Wallersee und Thalgau. Anstatt der für die Sieger geplanten Brüsselreise wurden die Siegreichen mit attraktiven Sachpreisen belohnt.

Begeisterte Jury

Carina Schwarz, Mario Neuhauser, Huba Csicsics, Rafael Payet und Alexander Zorec von der HTL Hallein haben sich im Rahmen des Projekts Gedanken zum Thema Umweltverschmutzung in Bezug auf den Abfall gemacht. „Wir fanden dabei heraus, dass die aktuellen Alternativen zum Plastikmüll – sprich Papiersackerl – auch nicht wirklich ratsam sind“, so die Jugendlichen in ihrem Projektbericht. Papiersackerl benötigen bereits für die Herstellung fast doppelt so viel Energie wie Plastiksackerl und können kaum wiederverwendet werden. In ihrem Konzept arbeiteten sie daher mit Stoffsackerl.

Hingucker "Hallein-Tasche"

Das Grundprinzip besteht darin, dass eine gekaufte Tasche mehrmals gebraucht und auch gegen eine neue eingetauscht werden kann. Die gebrauchten Taschen werden von einer externen Firma gereinigt und können so wiederverwendet werden. Ziel ist es, die Geschäfte, in denen die Sackerl angeboten werden, auf mehrere Betriebe in der Umgebung auszuweiten, um somit die Effizienz des Prinzips weiter zu fördern. Gleichzeitig könnte diese Hallein-Tasche zum echten Hingucker werden. Darüber hinaus haben die engagierten Jugendlichen Workshops zur Bewusstseins-bildung für Kindergarten- und Volksschulkinder geplant, damit bald „Schluss mit dem Einwegsackerl“ ist. Die Konzepte begeisterten die Jury und liegen der Gemeinde Hallein bereits vor. Die Schülerinnen und Schüler sind für die Umsetzung motiviert.

Landesrätin Andrea Klambauer gratuliert den Siegern:



„Für die Jugendlichen scheint Politik oft ganz weit weg. Doch die Schülerinnen und Schüler haben bewiesen, dass es vor Ort in der eigenen Gemeinde Projekte, Themen gibt, wo man etwas verbessern kann, wo man Gehör findet. Ich freue mich sehr über die engagierte Teilnahme, ich gratuliere allen Siegerinnen und Siegern und ich hoffe, dass es für alle ein spannendes Erlebnis war, zu sehen wie man vor Ort auch etwas bewirken kann“!

