TIROL. Häufig landen in den E-Mail-Postfächern Mails mit günstigen Kreditangeboten. Bei diesen Angeboten handelt es sich in der Regel um den Versuch eines Vorschussbetrugs oder Phishing.

Günstige Kredite per E-Mail

Immer wieder versuchen Betrüger durch neue Maschen an Geld oder Daten von Internetnutzern zu kommen. Aus diesem Grund versenden sie wahllos Mails mit dubiosen Kreditangeboten an verschiedenste E-Mail-Adressen. Ziel dieser Mails ist es, entweder an Geld oder an persönliche Daten zu gelangen. Gerade mit den Daten werden häufig weitere Betrügereien begangen. Aus diesem Grund, sollte man sich auf keinen Fall, auf derartige Angebote einlassen. Dabei versprechen die Betrüger meist sehr günstige Zinsen, eine lange Rückzahlungszeit und hohe Beträge – und das ohne Sicherheiten.

Häufig landen in den E-Mail-Postfächern Mails mit günstigen Kreditangeboten. Bei diesen Angeboten handelt es sich in der Regel um den Versuch eines Vorschussbetrugs oder Phishing.

Foto: Sceenshot

hochgeladen von Sabine Knienieder

Unterschiedliche Kredit-Angebote

Dabei unterscheiden sich die vermeintlichen Kreditangebote – manche sind in besserem Deutsch, verweisen auf legale und real existierende Unternehmen, andere sind in schlechtem Deutsch oder der Absender gibt sich als Kreditvermittler aus. Man sollte vor allem dann stutzig werden, wenn schnelle Soforthilfe versprochen wird, die Zinsen gering sind, eine Bonität oder eine sonstige Sicherheit nicht nachgewiesen werden muss.

Was wollen die Kredit-Betrüger



Mit diesen Kreditangeboten wollen Betrüger einerseits an Daten kommen (Phishing) und andererseits an Geld (Vorschussbetrug). Reagiert man auf ein derartiges Mail, bekommt man in Folge weitere Spammails.

Phishing: Durch verschiedene Tricks wollen die Cyberkriminellen an persönliche Daten kommen. Geben potentielle Opfer ihre Daten bekannt, können Betrüger damit beispielsweise bei Banken ein Konto eröffnen und selbst einen Kreditvertrag abschließen. Häufig merken die Opfer erst dann, dass sie einem Betrug zum Opfer gefallen sind, wenn sie wegen ausständiger Zahlungen eine Vorladung bei Gericht erhalten.

Vorschussbetrug: Eine andere Möglichkeit des Betrugs ist der Vorschussbetrugs. Lässt man sich auf das Kreditangebot ein, bekommt man zunächst eine Art Gebührenvorschreibung, die im Vorfeld geleistet werden muss. Geld am eigenen Konto sieht man danach nie.

Spam-Mails: Antwortet man auf ein derartiges Kreditangebot, bestätigt man den Betrügern, dass die Mail-Adresse tatsächlich existiert und noch in Verwendung ist. Infolge bekommt man weitere Spam-Mails in sein Mailpostfach.

Woran erkennt man betrügerische Kreditangebote?

Viele der falschen Kreditangebote erkennnt man schon an der Betreffzeile des E-Mails: Kredit, Kreditangebot, Refinanzierungsfazilität oder schnelle und zuverlässige finanzielle Unterstützung. Oft wird auch gleich der meist sehr niedrige Zinssatz genannt.

Ein weiterer Hinweis auf ein betrügerisches Kreditangebot ist das Absenderfeld: Hier handelt es sich meist um Adressen, die aus einzelnen Namen bestehen. Meist stehen diese nicht im Zusammenhang mit einem Bankinstitut.

Häufig sind die Mails in schlechtem Deutsch mit Rechtschreibfehlern oder seltsamen Redewendungen.

Es fehlt eine prsönliche Anrede.

In vielen Fällen wird eine andere Schriftart verwendet, damit sich das Mail aus der Masse heraushebt.

Oft stimmen Mail-Adresse und Name des Absenders nicht mit den im Mail genannten Namen und Mail-Adressen überein.

Häufig landen in den E-Mail-Postfächern Mails mit günstigen Kreditangeboten. Bei diesen Angeboten handelt es sich in der Regel um den Versuch eines Vorschussbetrugs oder Phishing.

Foto: Screenshot

hochgeladen von Sabine Knienieder

Vorsicht bei Kredit-Angeboten aus dem Internet

Nicht auf solche Kreditangebote reagieren

Keinerlei persönliche Daten preisgeben

Keinen Zahlungsaufforderungen nachkommen

Mehr zum Thema

Sicher im Internet

Letzte Mahnung – betrügerische, gefälschte Mails der BAWAG P.S.K.