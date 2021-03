Regionauten-Challenge: Herzlichen Dank an Peter Kirchengast

Ich freue mich über die freundliche Geste und bedanke mich recht herzlich bei Peter Kirchengast für die Nominierung zur Regionauten-Challenge!

Als Fotothema habe ich heute "Aliens zu Besuch! ... Unsere Mantis-Freundin Katie!" ausgewählt!

Zusätzlich für Mantis-Fans und Detailinteressierte folgen im Anschluss sowie unterhalb der Bilder die Links zu den jeweiligen Bilddokumentationen der Europäischen Gottesanbeterin:

Doku 1:

Aliens in Niederösterreich gesichtet! ... Ein Alien zu Besuch: Tag 1

Doku 2:

Ein Alien zu Besuch: Tag 2 - Eine Gottesanbeterin stellt sich vor

Doku 3:

Ein Alien zu Besuch: Tag 5 - Goodbye Katie

Doku 4:

Ein Alien zu Besuch: Tag 7 - Farewell Katie



Meinerseits nominiere ich folgende Regionauten:



Christine Draganitsch

Elisabeth Pillendorfer

Sabine L.

Johann Prenn

Karl Schneeweiss

Norbert Stich

Last, but not least – danke an Gerhard Woger, der dieses Gemeinschaftsprojekt, das dem allgemeinen Vergnügen und in erster Linie der guten Unterhaltung dienlich sein soll, initiiert hat!

Ich wünsche Euch allen weiterhin viel Spaß!

Liebe Grüße Silvia