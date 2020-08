"Eisenhut" nun feierlich eröffnet

GROßRIEDENTHAL. "Die Gemeinde Großriedenthal hat jetzt mit dem Eisenhut ein touristisches Highlight, für Besucher aus Nah und Fern, aber vorallem für unsere Gemeindebürger. Der Platz soll Ausflugsziel, Pikiniplatz sowie Treffpunkt für Einheimische sein", so Bürgermeister Franz Schneider

in seiner Eröffnungsrede. Aber was halten die Bürger vom "Eisenhut"? Jürgen Gugerell: "Es ist ein interessantes Objekt, dass die Landschaft in den Weinbergen bis über die Wagramkante prägt". Auch Seraphine Figl und Julius Steiner sind fasziniert: "Es ist sehr anschaulich, wir werden bei Gelegenheit hierher kommen und den wunderschönen Ausblick genießen". Nach der Segnung durch Abt Georg Wilfinger, wurde die Aussichtsplattform

von den Ehrengästen wie Jochen Danninger, Andreas Riemer sowie Christoph Kaufmann

bekundet.

Für die musikalische Umrahmung, sorgte die Band: "Vocalensemble Kreuz & Quer" sowie der Musikverein Großriedenthal.