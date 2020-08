Ferienbetreuung in zwei Kasernen in NÖ: Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist dem Bundesheer ein Anliegen

LANGENLEBARN (pa). In den Garnisonen Langenlebarn und Korneuburg wird durch das Bundesheer in den Monaten Juli und August eine Ferienbetreuung angeboten. Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahre von Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilbediensteten können hier in der Ferienzeit betreut werden. Insgesamt kann jedes Kind bis zu 4 Wochen diesen „Ferienkindergarten“ besuchen.

„Dem Bundesheer ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wichtig, daher wird in den Sommermonaten dieses Angebot zur Entlastung der Familien zur Verfügung gestellt.“

so Alexander Schneck vom Militärkommando NÖ, der für die Organisation der Ferienbetreuung verantwortlich ist.

Kinder in der Ferienbetreuung

Qualifizierte Pädagoginnen und Betreuerinnen des „Verein GIP – Gemeinnütziges Institut für Elementare Pädagogik“ führen die Ferienbetreuung durch. Für die Kinder bedeutet die Ferienbetreuung vor allem neue Freunde kennen lernen, Abwechslung und Abenteuer. Die Nachfrage der Eltern nach qualifizierter Betreuung in den Sommermonaten ist durchaus vorhanden. In Korneuburg nehmen 21 Kinder die Betretung in Anspruch, in Langenlebarn sind es sogar 51. Außerhalb von NÖ organisiert das Bundesheer noch Ferienbetreuung in Kasernen in Wien, Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark.

Der Bedarf für die Ferienbetreuung wird für jedes Jahr in allen Garnisonen in NÖ erhoben. Bei genügend Nachfrage, zumindest 16 Kinder pro Kaserne, kann nächstes Jahr dieser „Ferienkindergarten“ an weiteren Standorten durchgeführt werden.

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie gelten auch für die Ferienbetreuung strenge Schutz- und Hygienemaßnahmen, so wie sie auch für öffentliche Kindergärten in NÖ angewendet werden.