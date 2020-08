ALTENBERG (pa). Am 30.7.2020 wurden in Altenberg mehrere Notrufe durch Passanten abgesetzt, die eine starke Rauchentwicklung in der Feldgasse meldeten. Um 17:54 Uhr wurde die FF Altenberg alarmiert und die Kameraden rückten innerhalb weniger Minuten aus. Beim Eintreffen am Einsatzort standen ein Holzlager sowie ein Anhänger mit Hüttenaufbau in Vollbrand. 200 Meter Schlauchleitung wurden gelegt, der Brand mit drei Strahlrohren gelöscht. Ein alter, hohler Baum musste umgeschnitten werden, um die Glutnester auszulöschen.

Im Einsatz standen:

14 Mann, TLFA2000, KLF; Um 21:41 Uhr konnten die Kameraden wieder einrücken.